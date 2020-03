En el mes de enero, los periodistas Martín Arevalo y Nicolás Bozza informaban desde Argentina que el conjunto Xexeize tenía en la mira al mediocampista formado en Macul:

"Cuenta Nicolás Bozza que 'el consejo de fútbol de Boca Juniors está siguiendo a Gabriel Suazo'. Es zurdo, juega de volante por la izquierda. Pero no es tan carrilero como Marcos Acuña, que hace toda la banda. Sino que se tira más de interior. Hizo varios goles el último torneo. Juega en Colo Colo y debutó hace más de 3 años", redactaron.

El volante confirmó el interés: “Sí, era cierta esa información, se contactaron desde Boca con mi representante. No sabemos qué pasará a mitad de año, pero fue cierto”, reveló Suazo en conversación online con Rodrigo Sepúlveda en el canal de YouTube del periodista de MEGA.

Agregó que “fue increíble. Boca es los equipos más grandes de Sudamérica y el mundo. Cuando me llegó esa información fue algo importante. Si bien no se concretó nada, eso te toca. Te dice que estás haciendo las cosas bien y que sigas por el mismo camino”.

Para cerrar, Suazo aseguró que: “ganar una Copa Libertadores, una Sudamericana. No sabemos, una decisión de partir se toma en el momento, uno no puede esperar y postergar su futuro. Sería un sueño ganar una de esas copas y partir. Llevo harto tiempo en el club y feliz, he ganado hartos títulos”.

