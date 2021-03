Gabriel Suazo advierte a la ANFP: “No se va a jugar hasta que se arregle lo de Segunda División”

El jugador de Colo Colo, Gabriel Suazo, dejó en claro que no regresará el fútbol chileno hasta que el problema con la Segunda División se solucione.

Una intensa pretemporada ha vivido Colo Colo para enfrentar los distintos desafíos que disputará en esta temporada 2021. Los albos jugarán Campeonato Nacional y Copa Chile, y tienen claro que no se puede repetir la pésima campaña de la temporada 2020. Por eso, esperan no luchar por el descenso y ser protagonistas del torneo.

Pese a eso, a comienzo de semana el Sifup cambió los planes sobre el arranque del Campeonato Nacional 2021. Esto después de que en votación unánime se determinara el paro del fútbol chileno por la polémica generada en torno a la Segunda División. Se trata del medio cupo de ascenso otorgado por el Consejo de Presidentes, medida contra la que Suazo se manifestó.

En conferencia de prensa, el mediocampista y lateral del “Cacique” respaldó la decisión del sindicato, reafirmando que no jugarán el campeonato. "Lo de la Segunda División les afecta, es jugarse la vida todo un torneo por medio ascenso, eso no lo entendemos, no nos explicamos que esto pase en nuestro fútbol. No se va a jugar hasta que se arregle esta situación".

"Trabajamos al máximo para tener una recompensa, pero una mala gestión llega y te lo quita. Tengo varios conocidos en esa categoría y estoy de acuerdo a que se paralice el torneo hasta que se solucione", añadio el formado en Macul.

Para finalizar, el también capitán albo destacó que la lucha por no descender les servirá para tomar fuerzas para lo que viene. "Lo que pasa es que en el torneo anterior hubo situaciones extrafutbolisticas que aunque no quieras llegan adentro de la cancha. Eso no va a volver a ocurrir, partiendo por esa base podremos encarar un buen proceso para mejorar en lo futbolístico, tener esos argumentos de superar al rival.

“Las ultimas 10 fechas tuvimos un cambio de actitud que se notó, de no querer perder ningún balón y eso lo tenemos que mantener desde el primer partido, pero también le agregaremos buen fútbol", cerró.