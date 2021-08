Gabriel Suazo, lateral izquierdo y capitán de Colo Colo, reflexionó acerca de la dura crítica que ha recibido por llevar la jineta del Cacique.

En entrevista con La Tercera, reveló lo que tuvo que padecer durante la lucha por evitar el descenso. "Muchas veces llegaba a la casa llorando después de los partidos, y ahí estaba mi familia, conteniéndome, apoyándome", explicó.

"Son situaciones de las que muchas veces los hinchas no se dan cuenta y algunos creen que jugamos por la plata. Nosotros somos personas y sufrimos y por eso mismo jamás tiré el poto pa’ las moras, como se dice en buen chileno", reflexionó el hombre de 24 años.

"Esas cosas las trato de evitar. El año pasado, cuando el equipo estaba en una situación muy mala, no sólo se me criticaba a mí, sino que a cada uno de los jugadores".

"Esto es así, y lamentablemente hay jugadores que se ven mucho más afectados. Sabemos lo que pasó en el fútbol uruguayo", subrayó el defensor.

En ese sentido, Suazo trata de "no ver nada de fútbol en redes sociales. Ni cuando estamos bien ni cuando estamos mal. Me dedico a lo mío, a esforzarme en los entrenamientos y a tomar en cuenta las críticas que me hacen mis compañeros, mi familia y cuerpo técnico".

Esta es la citación de Gustavo Quinteros para enfrentar mañana a @ClubDepCobresal en el Estadio Monumental.#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/BjKR7FmuZF — Colo-Colo (@ColoColo) August 28, 2021

