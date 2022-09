Gabriel Mendoza sueña con ver a la U en la primera B

El campeón de la Copa Libertadores en 1991 en dialogó con Redgol tuvo palabras para el complejo escenario que está afrontando la Universidad de Chile, en donde indica que le gustaría verlos nuevamente en la segunda división del fútbol chileno.

“Soy demasiado hincha de Colo Colo y me gustaría que descendieran. Pero de alguna y otra forma el torneo se pone fome sin el clásico rival. Pese a que nosotros vivimos lo peor el año pasado en un partido de definición con el descenso, muchos de los chunchos o innombrables querían que descendiéramos, pero la otra mitad también pensaba que no, porque teniendo un clásico no lo tendríamos. Pero son situaciones que pasan en las instituciones, pero no me gustaría que se pierda el clásico de verdad”, dijo Mendoza.