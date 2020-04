El ex jugador del Cacique no comprende la postura de los jugadores albos.

El campeón de la Copa Libertadores en 1991 analizó el conflicto entre ByN y el plantel del Popular:

"En primer término me sorprendió mucho la decisión que tomó el plantel de Colo Colo. Hay que ser empático, con lo que vivimos a nivel mundial y nacional. Se vino de golpe, sin darnos cuenta lo que iba a significar", dijo en conversación con Pelota Parada de CDF.

"La crisis económica ha afectado a grandes familias y a las más vulnerables. Creo que había que hacer un poco solidario. El nivel de remuneraciones es increíble. Nadie se puede meter en el bolsillo de nadie, pero en situaciones tan críticas hay que ponerse la mano en el corazón 'nosotros somos el equipo identificado con Colo Colo' podemos ajustarnos en el tiempo y se va devolver el dinero pactado", añade.

El Coca aseguró que: "Sumamente egoísta, todo el mundo sabe los montos que se ganan en Colo Colo. Nuestros archirrivales sin ningún problema aceptaron la rebaja del sueldo".

Mendoza se pone como ejemplo: "Primero que todo, si yo estuviera en Colo Colo diría 'yo dono mi sueldo' es lo que hice el 2001, vine a jugar por la pura bencina en la quiebra. En la circunstancia que estamos viviendo no todo mi sueldo, pero si parte para comprar mascarillas, cajas de alimentos, un montón de cosas que se pueden hacer. Llegué casi gratis, solo por el pago de la bencina, en la quiebra rebajaron casi un 50 por ciento algunos jugadores".

"Aquí lo que creo que se está reclamando es que de un porcentaje que se iba a devolver, se iban a hacer partidos amistosos. Eso es lo que no están aceptando, un porcentaje si se les va a devolver. Tenemos que pensar que en la rebaja vino a todo nivel, lo acaba de decir el presidente del sindicato que del millón de pesos no se le tocaba la plata a nadie, y de un millón hacia arriba aceptaron las rebajas sin reparos".

"No defiendo a Blanco y Negro, por ningún motivo, pero el costo de mantención de Colo Colo es muy diferente al costo de los rivales. Eran 1.500 millones mensuales la mantención. No es solo el plantel del fútbol. No hay ingresos de hinchas al estadio, la publicidad no se está pagando mucho. Todos nos vemos afectados", sentenció.