Gabriel Mendoza: "Fernández y Paredes hoy no están a la altura de Colo Colo"

El ex defensa de Colo Colo, Gabriel Mendoza, se refirió al mal momento que viven los ídolos albos, Matías Fernández y Esteban Paredes.

El partido más importante de su historia jugará Colo Colo este miércoles contra Universidad de Concepción. Ambos equipos se enfrentarán en una verdadera final para definir quien de los dos perderá la categoría y bajará a Primera B. Y este panorama en el caso de los albos podría ser la primera vez que sufra con ese panorama.

Sobre eso, el histórico lateral del cuadro “Popular”, Gabriel Mendoza, dialogó con DirecTV Chile sobre el vital encuentro. Y no tuvo pelos en la lengua para reconocer que “Matías Fernández y Esteban Paredes, con todo lo ídolos que son, hoy no están a la altura de lo que necesita Colo Colo”.

“Estamos en una debacle, en una pesadilla, que refleja la guerra de egos que hay en Colo Colo con jugadores y dirigentes. Los problemas empezaron hace años y ahora enfrentaremos el partido más importante de la historia del club”, dijo.

“No he podido dormir con lo que está viviendo Colo Colo. Debemos jugar de chico a grande, los jugadores deben pensar en los hinchas y sacar el equipo adelante. Los jugadores deben saber que Colo Colo es patrimonio de Chile, que los hinchas están sufriendo, que deben dejar el equipo en la primera división. En mi vida personal no he sufrido tanto como ahora, sólo quiero que llegue el miércoles”, añadió.

“Me parece que Gustavo Quinteros está con lentes de cuero, no sabe para dónde va la micro.La desesperación que refleja en sus declaraciones afecta al plantel, que enfrentará un partido de vida y muerte”, agregó.

Pese a la paupérrima temporada, sumado a los distintos problemas que viven institucionalmente, el “Coca” se mantiene optimista. Por eso, reconoció que “estoy completamente seguro que Colo Colo permanecerá en Primera División”.

Cabe destacar que el encuentro entre Colo Colo y Universidad de Concepción se disputará este miércoles a partir de las 18:00 horas. El vital duelo se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, y quien pierda descenderá junto a Deportes Iquique y Coquimbo Unido.