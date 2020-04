El uruguayo-peruano se refirió a su futuro en los albos y analizó la salida del Comandante.

Gabriel Costa llegó a Colo Colo junto a Mario Salas luego de una extraordinaria temporada en Sporting Cristal. No obstante, en el Monumental ninguno de los dos pudo mostrar aquel nivel.

“Todas las personas tiene sueños, objetivos y muchas veces no se cumplen. En esta etapa de Mario en Colo Colo no le pasó. Me imagino que tenía sueños de seguir, pero como es el fútbol, ya no lo tenemos acá. Son decisiones de dirigentes, hay un montón de situaciones. Yo le hubiese dado un poquito más de tiempo para saber lo que es Mario Salas”, comentó sobre el Comandante el uruguayo-peruano en Pelota Parada, de CDF.

“Es triste, él me trajo, confió en mí. Pero el fútbol es así, ya no está y hoy me toca vivir otra situación. Está Gualberto (Jara), nos está conociendo, nosotros a él, quiero demostrarle que puedo estar en Colo Colo”, profundizó.

Sobre la llegada de Mario Salas a Alianza Lima cree que: “estoy tranquilo y feliz. Es un club grande, hermoso, la gente es apasionada, le gusta el fútbol, es un equipo popular. Estoy feliz y quiero quedarme. Tengo contrato con Colo Colo. Las vueltas de la vida uno nunca las sabe, pero me encantaría que Mario me dirija de nuevo. Ahora estoy acá”.