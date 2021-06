Gabriel Costa reconoció sus “ganas de lograr algo muy importante” con Colo Colo

El extremo de Colo Colo dejó en claro sus intenciones de ser campeón y meterse a competencias internacionales con el cuadro de Macul.

Colo Colo finalizó su semana de descanso en el Campeonato Nacional, y este domingo regresará a las canchas para medirse con Deportes La Serena. Los albos tienen la posibilidad de meterse en la zona alta de la tabla, ya que se ubican a solo tres puntos de los líderes.

Y el presente del “Cacique” no tiene nada que ver con su campaña del año pasado, donde estuvieron cara a cara con el descenso. Y esto tiene felices a los jugadores, que quieren sacarse la espina siendo campeones y entrando a un torneo internacional.

Y así lo confirmó Gabriel Costa, quien asistió ayer a conferencia de prensa. En dicha situación confirmó que atraviesa uno de sus mejores momentos tras bastante tiempo sin estar en su nivel en Macul.

"Me siento muy bien en lo personal en el equipo. Estoy feliz, me preparo día a día. Me siento con ganas de lograr algo muy importante en el club. Esto es fin de semana a fin de semana", señaló el jugador peruano-uruguayo.

Precisamente es con su selección donde se ilusiona, ya que fue incluido en la nómina de reservados para la Copa América. Pese a eso, es Ricardo Gareca quien decidirá si cuenta o no con él para la competencia. "Me siento feliz por estar dentro de los 50, ahora pasa por el tema del técnico".

Costa se refirió al cambio de puesto que Gustavo Quinteros ha probado con él, reconociendo que, a pesar de no ser su posición, no se hace problemas. "A mí me gusta jugar por la derecha. Pero ha habido expulsiones y lesiones que han permitido a Gustavo ver que puedo jugar en otras posiciones. Si yo no estoy, otro puede hacerlo".

"Uno como jugador de fútbol tiene que estar preparado, porque si uno no está hay que estar disponible para el equipo", concluyó.