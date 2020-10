Gabriel Costa reconoció que en Colo-Colo están felices con Gustavo Quinteros

El delantero del Cacique, Gabriel Costa, señaló que la llegada del DT argentino a Macul los tiene muy ilusionados de revertir la mala situación que viven.

Este miércoles Colo-Colo recibirá a Unión Española en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Campeonato Nacional. Los hispanos vienen encendidos, y si vencen a los albos seguirán subiendo en la tabla, pero en Pedreros ya buscan salir de la parte baja de la tabla.

Sobre eso habló en conferencia de prensa el volante albo, Gabriel Costa, que además reconoció que el plantel está feliz con el nuevo técnico. También aseguró que tienen la fe de resultar vencedores ante el equipo de Ronald Fuentes.

"Es dura la situación que pasamos de no ganar hace seis partidos. Tengo la esperanza y la fe de que volveremos al triunfo ante Unión Española... La llegada de Gustavo Quinteros generó mucha confianza en el plantel y esperemos que este miércoles tengamos ese partido deseado", señaló el uruguayo.

"La llegada del profe es importante para nosotros. La semana pasada hubo un cambio y estos días dio para preparar el partido de mañana. Para nosotros fue muy difícil estar tanto tiempo parados, pero nos preparamos lo mejor posible. Me entrené, me preparé para estar en todos los partidos, pero después me lesioné", cerró el mediocampista del Cacique.