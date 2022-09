Gabriel Costa "no está ni ahí" con las críticas de los hinchas de Colo-Colo

El hincha del Cacique, a través de redes sociales, siempre critica al delantero de la selección peruana.

"La gente puede gritar, puede hacer lo que quiera. Si se lo toman personal es un problema de cada uno. Me dedico a jugar. Obviamente me puedo equivocar. Siempre voy a insistir, ir para adelante, me siento respaldado, me siento querido", dijo en conferencia de prensa.

"Nos puede pasar que tengamos uno o dos partidos no tan buenos. Si que el apoyo es importante, pero creo que exagerar por un partido, hablar o un montón cosas, no me pone nervioso ni me preocupa. Solo debo seguir preparándome para jugar, porque el 'profe' pone a los que están bien. Hay que estar enfocado en lo que se viene", aseveró Costa.