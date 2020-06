El delantero de Colo Colo reveló que no se le ha pagado el Seguro de Cesantía por parte de ByN.

El problema entre Blanco y Negro y el plantel no ha terminado, así lo dejó claro Gabriel Costa. El ex Sporting Cristal contó su verdad.

“Sí, es verdad, no me están pagando… ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema“, reveló el ex Sporting Cristal a El Mercurio.

“Es duro… Tampoco me están pagando el arriendo y ese dinero sale de mi bolsillo. Está dura la situación. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol… Habrá que esperar“, aseguró Costa.

El pago al que se refiere Costa, asciende a $1.265.000 que es el 55% del máximo imponible según la legislación actual. Consultados por el mismo medio, desde ByN señalaron que se encuentran destrabando la situación y que todo “está en vías de solución”.