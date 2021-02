Gabriel Costa defendió a Mario Salas: “Tiene un potencial enorme como técnico”

El atacante fue una de las figuras de Gustavo Quinteros en la remontada del Cacique durante la segunda rueda del torneo.

En diálogo con El Comercio de Perú, el volante con llegada llenó de elogios a su ex entrenador Mario Salas y aseguró que nunca creyó que pudiese descender con Alianza Lima. “Mario tiene un potencial enorme como técnico. El último momento de Mario en Alianza no lo seguí. Vi su primer partido contra Cristal y dije: ‘A Mario le va a ir muy bien’. No pensé que le fuera a pasar esto a Alianza“.

Además, aprovechó de comparar la experiencia de ambos equipos que estuvieron peleando abajo. “Es como nos pasó a nosotros. Son equipos que no están acostumbrados a enfrentar esos partidos. No saben cómo jugarlos. Cuando el trabajo se hace mal, se puede descender como le tocó a Alianza. Yo espero que vuelva rápido a primera”.