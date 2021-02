El delantero nacionalizado peruano analizó el duro momento que vivió el Cacique en la lucha por no bajar a la B.

Costa conversó con el "Comercio" de Perú y aseveró que: "uno no piensa que pueda llegar ese momento y la posibilidad está. Es como nos pasó a nosotros. Son equipos que no están acostumbrados a enfrentar esos partidos. No saben cómo jugarlos. Cuando el trabajo se hace mal, se puede descender como le tocó a Alianza. Yo espero que vuelva rápido a primera".Además, analizó el papel del técnico chileno Mario Salas, quien estuvo al frente de Alianza en aquel fracaso.

"Mario tiene un potencial enorme como técnico. El último momento de Mario en Alianza no lo seguí. Vi su primer partido contra Cristal y dije: 'A Mario le va a ir muy bien'. No pensé que le fuera a pasar esto a Alianza", sentenció.

Gabriel Costa fue fundamental en la remontada de Colo-Colo, con la llegada de Gustavo Quinteros, el volante con llegada fue uno de los pocos rescatables en el pésimo año del cuadro popular.