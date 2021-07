Gabriel Boric se mostró feliz con el apoyo que recibió de Jean Beausejour, actual lateral de Coquimbo Unido que desmintió un supuesto apoyo al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, para las Primarias Presidenciales de este domingo en nuestro país y aseguró que no le pertenece la cuenta de Instagram @jeanbose15, donde aparecieron mensajes falsos supuestamente a nombre de "Bose".

"Sentí la necesidad, porque mucha gente me escribió y llamó comentando. Personalmente, no creo que alguien como yo tenga la capacidad de inclinar o no la balanza para un lado u otro, no me creo con esa influencia, no soy tan pretencioso para creerlo, pero hay que aclarar ciertas cosas", reveló en un video que subió el mismo Boric a su cuenta de Twitter."Principalmente, siempre cuando he tenido una opinión sobre algo no he buscado a terceros para hablar a través de ellos, nunca he usado voceros ni interlocutores. Hay algo en particular que se está dando y no es de mi agrado, y que es una cuenta de Instagram que es JeanBose15, está subiendo material y consignas a favor de la candidatura de Daniel Jadue", continuó el ex Cobreloa.

"No tengo nada contra la candidatura de Daniel Jadue, pero no es mi candidato para esta Primaria. Si es que tuviese la oportunidad de votar, que lo veo difícil por la distancia y el trabajo, mi voto sería para Gabriel Boric", aclaró "Palmatoria".

Gracias querido Jean Beausejour por el apoyo. Un abrazo grande hermano! pic.twitter.com/hqLqH0Cx3w — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 15, 2021

Programación:

Palmeiras vs. Universidad Católica

Miércoles 21 de julio

18:15 horas

Transmite Fox Sports

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española.