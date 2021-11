Gabriel Boric se refirió a la sorpresiva inclusión de Izkia Siches a su comando

"Ese compromiso y sacrificio es algo que yo agradezco profundamente y tenemos que retribuirlo abriendo el espacio, abriendo los comandos”, señaló el candidato.

Gabriel Boric e Izkia Siches.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, destacó la decisión de Izkia Siches, quien dejó la presidencia del Colegio Médico de Chile para sumarse a su comando presidencial.

“Izkia ha hecho un gesto que nos ha emocionado a todos. Ella decía cuando miraba los ojos de su hija, de Khala, que sabía lo que tenía que hacer. Y ese compromiso y sacrificio es algo que yo agradezco profundamente y tenemos que retribuirlo abriendo el espacio, abriendo los comandos”, sostuvo el abanderado de oposición en un encuentro en Renca.

El parlamentario dejó en claro que “Izkia va a jugar un rol central, nos vamos a juntar mañana a conversar”, junto con celebrar la adhesión del senador Carlos Montes y la diputada Alejandra Sepúlveda a su equipo político.

Junto con ello, se refirió al apoyo recibido por la Fundación Horizonte Ciudadano, cercana a la figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Para el diputado, es “un honor recibir todos estos apoyos que han surgido estos últimos días, los recibimos con humildad y responsabilidad. Leí la carta de la Fundación y sin lugar a dudas hay mucho que aprender de esos procesos sobre quienes estuvieron antes que nosotros”.

“Estamos construyendo sobre quienes estuvieron antes que nosotros. Me alegro muchísimo del apoyo de la Fundación”, agregó.

Respecto a sumar el apoyo de la ex jefa de Estado, el presidenciable fue cauto en expresar que “respeto mucho su rol institucional, no me corresponde pronunciarme sobre lo que ella debe o no debe hacer. Quiero ser muy cuidadoso con eso porque no estamos en tiempo de andar pauteando a ninguna mujer ni tampoco a liderazgos como este”.