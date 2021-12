Gabriel Boric reveló que lo llamó Jorge Sharp tras el quiebre de su amistad

El diputado reconoció que la amistad se vio afectada por diferencias políticas a fines de 2019, en el marco del estallido social.

Una interesante conversación sostuvo el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, junto a Mario Kreutzberger en el programa “Las caras de La Moneda” de Canal 13. En dicha ocasión, se refirió a su relación con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

En la instancia, el diputado reconoció que la amistad se vio afectada por diferencias políticas a fines de 2019, en el marco del estallido social.

Sin embargo, el honorable reveló que el edil lo contactó recientemente. “Voy a contar una infidencia. Jorge me llamó el sábado antes de la elección. Yo estaba en Punta Arenas. Y me llamó y tuvimos una buena conversa. No conversábamos largo hace mucho tiempo”, dijo.

“Tuvimos una diferencia muy grande a propósito del acuerdo del 15 de noviembre en donde yo defendí que era importante -gracias a la movilización de la gente- abrir un camino institucional para poder tener una nueva Constitución que tanto nos había costado”, explicó.

De la misma forma, recalcó que “él, por diferentes motivos que respeto, estuvo en desacuerdo. De ahí nos fuimos distanciando cada vez más”.

En relación a este acercamiento, el presidenciable precisó que “yo diría que se construyó un puente, porque efectivamente hemos estado distanciados con Jorge (...) Y yo creo que ese puente, que hoy día puede ser colgante y movedizo, pronto lo vamos a convertir en uno de cemento firme para que podamos ir y volver”.