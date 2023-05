Gabriel Boric le responde don dureza a Pablo Milad

Las polémicas palabras de Pablo Milad en un chat con otros dirigentes del fútbol chileno, como Juan Tagle de la UC y Pablo Hoffman de O'Higgins, donde acusó al Gobierno de "populista y feminista" siguen teniendo respuestas y ahora fue el propio Presidente Gabriel Boric quien le respondió a Milad.

Durante la feria informativa de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, Boric aseguró a las mujeres que "no van a enfrentar esta justicia aislada. Ya no están solas. Es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos: esto no es un caramelo, esto es responsabilidad".

"Me imagino esos chats con puros hombres, esto no es populismo, esto es justicia. En una cosa le achuntaron: esto si es feminismo, y estamos orgullosos de que lo sea", agregó Boric con énfasis.