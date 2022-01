Gabriel Boric lanzó dura advertencia tras incidentes en la Supercopa

El presidente electo Gabriel Boric se refirió a los lamentables incidentes ocurridos en Concepción entre los hinchas de Colo-Colo y la Universidad Católica.

Fanáticos de ambos equipos mantuvieron la definición de la Supercopa suspendia por largos minutos.

En su cuenta de twitter, el reconocido hincha de la UC y futuro mandatario posteó lo siiguiente: “Qué tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo el equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”.



Cuidando el agua 😑.... cuiden el estadio simios qls !! #SupercopaEasyxTNTSports pic.twitter.com/Y3JVvVAmBO — Esteban Valderrama (@tebooxongo) January 23, 2022

