Gabriel Boric explicó sus motivos para no ir al programa online de Franco Parisi

El candidato presidencial aseguró que tomó la decisión luego de escuchar a las mujeres de Chile que han sufrido por el tema de las pensiones alimenticias.

Gabriel Boric no irá a Bad Boys.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad,, Gabriel Boric, se refirió este jueves a la decisión de no participar en el programa Bad Boys de Franco Parisi en YouTube.

En un punto de prensa, el postulante a La Moneda de Apruebo Dignidad señaló que “hay propuestas del excandidato presidencial Franco Parisi que le hicieron sentido a muchos chilenos y chilenas”, pero que “la lucha contra el abuso, la corrupción, el pituto, es algo que a nosotros nos hace mucho sentido también y por la cual, ustedes saben, hemos peleado desde el día uno que llegamos al Congreso”.

En esa línea, agregó que “por eso propusimos el tope de $5 millones para las altas autoridades políticas y aumentar el salario mínimo a $500 mil, acompañando por cierto a la Pymes para que no pueda haber una diferencia de más de 1 a 10″.

“Hemos escuchado a las mujeres de Chile que han sufrido por el ninguneo de hombres irresponsables que deciden hacerse los lesos con la pensión alimenticia y que, acá insisto, no hay nada que aclarar”, señaló, con respecto a la situación de Franco Parisi y la deuda que mantiene con sus hijos.

Finalmente, señaló que “aquí hay deberes que cumplir y yo no transo principios por votos y por eso, después de haber reflexionado, me parece que esa es la decisión correcta, vamos a seguir hablándole al votante, a quienes confiaron en esa alternativa, pero no vamos a legitimar esa postura yendo a este lugar”.