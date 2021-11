Gabriel Boric confesó a sus seguidores que lo encuentran “parecido” a Ben Brereton

El candidato presidencial del FA y PC bromeó sobre su look y las comparaciones con el delantero de la selección chilena.

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), Gabriel Boric, sorprendió al señalar que lo han encontrado “parecido” al delantero de la selección chilena Ben Brereton.

El diputado por la región de Magallanes mencionó el tema durante el inicio de una entrevista con el matinal Mucho Gusto, cuando la animadora Diana Bolocco bromeó sobre su ausencia en el estudio.

“Candidato, ¿qué le pasó? ¿Se fue a Birmingham?“, expresó la conductora, aludiendo a la ciudad de Alabama, en Estados Unidos, donde actualmente se encuentra el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

La pregunta causó la risa del postulante a La Moneda, quien en ese momento confundió a Birmingham con el Blackburn Rovers, el equipo donde juega el ariete de la Roja.

“¿Por qué a Birmingham? Ahí juega Ben Brereton, ¿o no? Y me han dicho que me parezco un poquito“, señaló.

El abanderado también comentó su ordenado look durante el debate de Anatel y contó que “me estuve acicalando un poquito en la mañana para poder estar a la altura”.