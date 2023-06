Gabirel Boric quiere que Chile sea sede del Mundial de Fútbol 2030

En la Cuenta Pública 2023, el presidente de Chile se refirió a la realización de los Juegos Panamericanos del presente año.

Boric agradeció “a todos los chilenos que hacen del deporte una parte de su día a día”, para luego destacar al equipo de karate nacional, que logró un histórico bicampeonato en el Panamericano de Costa Rica.

“Ellos representan el esfuerzo de tantos deportistas chilenos y chilenas, que muchas veces en condiciones precarias, sin apoyo, lo sacan adelante. Dignidad para todos ellos, de eso se trata”, dijo Boric, ante la mirada del Ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

El mandamás no tiene dudas: "Si nos preguntan por el arma más letal contra la delincuencia, no me cabe duda de la respuesta: el deporte en todas las etapas de su vida”, dijo la autoridad.

En esa línea, el mandatario agregó que la realización de los Juegos Panamericanos es el evento más importante realizado en el país después del Mundial de 1962″, para posteriormente entregar sus expectativas de cara a otra importante cita: el Mundial de Fútbol 2030.

“La calidad con la que cumplamos la organización de los Juegos, será un paso más en el camino que, espero, nos lleve a ser sede del Mundial de Fútbol 2030, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay”, concluyó el Presidente de Chile.