Futbolista le pateó la cabeza a un árbitro y después se suicidó

Alexander Williams Tapón era un futbolista amateur de Argentina, el deportista fue encontrado sin vida este lunes por la noche y según las primeras informaciones que vienen del otro lado de la cordillera, se trataría aparentamente de un suicidio.

"Empezó todo así: iban dos minutos y ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no lo cobraba. Yo era capitán, así que le decía ‘juez, cobrala, si lo viste, estabas a dos metros’. Él me decía ‘no la vi’ y no cobraba nada”, relató el joven una entrevista con Telefe, en la que se hizo llamar Dimitri. “Seguíamos jugando, pero hacíamos una mal y ya nos tiraba todo a nosotros: uno jetoneaba, amarilla. Otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja, por eso yo ya venía enojado y le pegué, sin darme cuenta. Yo ya le pedí disculpas, hoy estuvimos hablando con el referí”, relato sobre la agresión Williams Tapón .

En Canal 9, Williams reveló lo siguiente: “El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos”, justificó. Luego denunció que el árbitro “quería que le pague $300.000 para no hacer la denuncia”.

Antes de quitarse la vida, la polola aseguró que Williams le mandó un mensaje de audio: "Fue como una suerte de último adiós. “En el audio que me manda despidiéndose me dijo ‘cuidá de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’.

"No se le veía sangre en la cara. Cuando me acerco, ya estaba frío y no respiraba. Estaba en un pozo tirado”, relató la mujer,

Sarandí: quién era el futbolista amateur que fue encontrado muerto



El deportista Alexander Williams Tapón se habría disparado cuando la policía lo estaba por detener. pic.twitter.com/SMg3DQpebw — NAZA TV🐐 (@PiccardoNicolas) July 18, 2023