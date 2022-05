Futbolista inglés explota en las redes: "Soy gay, no quiero mentir más"

El futbolista inglés Jake Daniels, que juega en Blackpool, se convirtió en el primer jugador activo en la elite del fútbol de ese país en dar a conocer de manera pública su homosexualidad, desde Justin Fashanu en 1990.

"Ahora es el momento adecuado para hacerlo. Siento que estoy listo para contarle a la gente mi historia. Quiero que la gente conozca mi verdadero yo", declaró en una entrevista con Sky Sports el jugador de 17 años.

"Llevo mucho tiempo pensando en cómo quiero hacerlo, cuándo quiero hacerlo. Sé que ahora es el momento. Estoy listo para ser yo mismo, ser libre y tener confianza en todo", siguió en su conversación con el medio británico.

"Realmente no puedo ponerle una fecha, pero probablemente tenía cinco o seis años cuando supe que era gay. Así que hace mucho tiempo que vivo con la mentira. A esa edad realmente no crees que el fútbol y ser gay no se mezclen. Solo piensas, un día, cuando sea mayor tendré una novia y cambiaré y todo estará bien", expresó.

"A medida que envejeces te das cuenta de que no puedes simplemente cambiar. No funciona así. Tuve novias en el pasado, para intentar que todos mis compañeros pensaran que era heterosexual, pero fue solo un gran encubrimiento. En la escuela la gente incluso me preguntaba: "¿Estás seguro de que no eres gay?". Y yo respondía, "no, no lo soy". No estaba listo y fue una lucha, pero simplemente no quiero mentir más", exclamó.

"Durante mucho tiempo pensé que tendría que-ocultar mi verdad porque quería ser, y ahora lo soy, futbolista profesional. Me pregunté si debería esperar hasta que me haya retirado para contarlo. Ningún otro jugador en el fútbol profesional lo ha hecho", complementó, añadiendo que "sin embargo, sabía que eso me llevaría a mentir durante mucho tiempo y no poder ser yo mismo ni llevar la vida que quiero".

"Desde que salí del armario con mi familia, mi club y mis compañeros de equipo, ese período de pensar demasiado en todo y el estrés que creaba se ha ido. Estaba afectando mi salud mental. Ahora estoy seguro y feliz de ser yo mismo finalmente. Primero se lo dije a mi madre y a mi hermana, con quienes vivo. "Sí, ya lo sabíamos", fue como reaccionaron", expuso.