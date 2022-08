Futbolista de Unión Española mira en menos a la U

Rodrigo Piñeiro fue invitado al programa ESPN Show, donde afirmó que la Unión Española puede vencer a Universidad de Chile y habló de la presión que ejerce el cuadro azul en la actual temporada.

"La U es un cuadro grande y enfrentar a un cuadro grande siempre es difícil, es así. Pero como viene hoy en día, ha perdido no el respeto, pero sí esa presión de 'jugamos contra la U, hay un 70% de posibilidades de perder'", aseguró el ex Peñarol de Uruguay.

Además, dijo que: "Jugamos contra Colo Colo y sí nos da esa presión y miedo, sabemos que realmente podemos perder, que tienen más posibilidades de ganarnos. Pero como viene la U ahora, tenemos grandes chances de ganar el partido", siguió.

"Esta semana estamos trabajando no para enfrentar a la U grande, sino para ganarles. Sí con respeto, pero no con esa presión de: 'es la U, no nos podemos regalar'. El protagonismo creo que es y será de nosotros, estamos trabajando para ganar. Es la sensación que tenemos hoy en el plantel", sentenció el futbolista de 23 años.

El duelo entre Rojos y Azules se jugará el domingo 7 de agosto a las 15:45 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso” de Coquimbo.