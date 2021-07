Futbolista fue elegida figura de un partido y le regalaron un juego de ollas

Futbolista de paraguay protagonizó un particular momento. Una rara situación ocurrió en el fútbol femenino de Paraguay luego de que la jugadora de Olimpia de Asunción Dahiana Bogarín fuera escogida como la figura del partido en el partido Guaraní y recibiera como premio un juego de ollas.

La paraguaya y seleccionada por su país posó feliz para la foto sosteniendo la caja que contenía un set de ollas para cocinar de la marca Casa Tramontina, tienda que vende artículos para el hogar.

"Dahiana Bogarín fue elegida como Jugadora destacada de la Fecha 3, con victoria ante Guaraní y se llevó el premio de Casa Tramontina", publicó el club asunceño en redes sociales.

El hecho generó un fuerte debate entre los hinchas en redes sociales. Mientras algunos aseguraron que era sexista el regalo, otro valoró que una marca tan importante apoyara al fútbol femenino.

Por su parte, la jugadora de Olimpia se refirió a la polémica de las ollas y en una historia de Instagram dejó en claro su percepción. "Qué humillación, ni qué nada ¡Regalazo es lo que es! Mamá feliz por su regalo", señaló la volante.

MIRA ACÁ ALGUNAS REACCIONES:

Se imaginan a Messi recibiendo unas ollas? ¡Que coman mierda pues! https://t.co/tuUsptkDqJ — CarolaBruja (@lacarolabruja) July 22, 2021

Pese a la lluvia de críticas, para Dahiana Bogarín no hay nada de malo, pues Tramontina es una marca patrocinadora del torneo y todo apoyo suma. Además, es un patrocinador que suele aportar jugadoras del extranjero y ayuda a profesionalizar los torneos. #laorejaroja pic.twitter.com/zCJyIT6hjd — laorejaroja (@laorejaroja) July 22, 2021

Amigo, leo que Tramontina patrocina a la liga femenina paraguaya. Esa marca vende cosas de cocina y ese regalo equivale a 4,000 pesos mexicanos.



Dahiana Bogarín se lo dio a su mamá.



El problema, opino, es pensar que todo es ofensa. A mí ese juego de ollas dámelo y yo feliz. https://t.co/yxrVN36slb — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) July 22, 2021

