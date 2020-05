Felipe Mora rememoró el anhelado título del 2017 con la Universidad de Chile

El ex artillero de los azules detalló que ese campeonato "es algo que siempre lo llevaré en mi corazón".

El delantero nacional Felipe Mora recordó el título con Universidad de Chile ganado en el Torneo de Clausura 2017, bajo la conducción técnica de Ángel Guillermo Hoyos, donde destacó como goleador con 13 tantos.

El artillero conversó del hecho en el sitio web del club, recordando el duelo final con San Luis , señalando que "lo recuerdo con mucha alegría. Me acuerdo que me conseguí muchas entradas porque quería que fuera toda mi familia. Los más cercanos me decían que disfrutara ese partido porque siempre había soñado ser campeón con la U. Gracias a Dios se me dio todo, ganamos e hice el gol. No podía pedir más, imagínate, es algo que siempre lo llevaré en mi corazón".

Sobre su participación en ese campeonato, el ariete sostuvo que "no lo esperaba por cómo se dio ese campeonato, pero confiaba en mí. No me tocó partir jugando pero sabía que la oportunidad iba a llegar, que la iba a aprovechar y así se dio. Imagínate, hice goles casi todos los partidos. El fútbol es así, de momentos, yo tenía que estar preparado y lo estaba, creo que ese fue mi mayor mérito. Ha sido el mejor momento de mi carrera porque salí campeón y goleador".

"Mi paso fue muy bueno, siempre traté de aprovecharlo al máximo y creo que todo fue un sueño. Para mí la U significa muchas emociones, no sé cómo explicarlo pero fue algo muy lindo. Yo no hice las inferiores en el club, pero siempre fui hincha. Cuando chico íbamos al estadio con mi papá a ver a la U en la Puerta 18, que está cerca de la barra entonces es como si siempre estuve ahí. Quiero dar las gracias a la gente por el cariño que me dan hasta el día de hoy", agregó.

De ese plantel también destacó "el compañerismo y el saber que podíamos ser capaces de todo. Como nos decía el profe Guillermo Hoyos, no perdimos la fe en ir partido a partido. Fue un conjunto de cosas que se dieron para poder llegar al último partido con la chance de salir campeón, y al final todo lo anterior nos ayudó mucho".

Sobre el superclásico de ese año, Mora dijo que "era un partido que siempre soñé jugar. En 2016 no pude estar en el Monumental por una lesión. Por suerte en el Clausura 2017 hice el gol, aunque con un poco de ayuda jaja. Igual los goles son amores así que fui muy feliz. Esa vez hice el 2-1 y celebrarlo con la hinchada fue lo máximo, es un recuerdo muy bonito".

Sobre su presente en Portland Timbers de la Major League Soccer, el goleador explicó que "alcancé a jugar dos partidos antes del receso por Coronavirus. Me recibieron muy bien, estoy acostumbrándome a la MLS. Vamos a darlo todo para lograr cosas importantes con el Portland, es una gran institución".

Finalmente, el delantero reveló que "hasta el día de hoy sigo mucho a la U y siempre que puedo veo los partidos. Me considero un hincha, como dije antes siempre me gustó la U. A mi hijo más grande también le gusta ver videos y todo lo que tiene que ver con el equipo. Me gustaría volver un día a la U, pero eso depende de muchos factores, ya sea cómo está el equipo, su técnico y las negociaciones, pero obvio que me gustaría".