ANFP suspendió el campeonato nacional por coronavirus

El presidente de la institución Sebastián Moreno, tomó la decisión para evitar más contagios por coronavirus.

Un nuevo remezón causó el coronavirus en nuestro país, ya que durante esta jornada se oficializó que Chile pasó a la fase 4 en la pandemia mundial, por lo que la autoridades deportivas optaron por acelerar los plazos y las medidas en torno al futuro del Campeonato Nacional de Fútbol profesional.

De esta manera, en Quilín se decidió suspender todos los partidos correspondientes a los campeonatos nacionales de Primera División, Primera B y Segunda División Profesional, a contar del próximo miércoles 18 de marzo.

A pesar de la medida, si se disputarán los duelos O'Higgins vs Antofagasta y Curicó Unido vs Unión La Calera, aunque en ambos compromisos no habrá público en las tribunas.

El campeonato quedará suspendido en la novena fecha hasta nuevo aviso, postergando una nueva edición del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, programado inicialmente para el domingo 22 de marzo a las 12:00 horas.

La medida también alcanza a los partidos que reprogramados por suspensiones anteriores, que se iban a disputar durante la también fallida Fecha FIFA de selecciones de fines de marzo.