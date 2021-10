Funan a Rafael Olarra por mirar en menos a Ben Brereton

Funan al ex defensa de la U tras sus dichos sobre el delantero de la roja de todos que fue figura ante Paraguy en la victoria por 2-0.

“Es aplaudible lo que es su actitud, eso el jugador lo tiene o no lo tiene y es difícil crearlo cuando no se tiene. Ese ‘ángel’ del que habla Lasarte lo tiene, pero me gustaría más, y poniéndome un poco negativo, me gustaría hablar más de sus capacidades futbolísticas”, partió señalando Olarra.

“Me gustaría hablar de lo bien que driblea, de lo bien que cabecea, pero cuando hablamos del ‘ángel’ que tiene, me parece poco. Tiene un gol, dos goles…”, agregó el exjugador.



"Él se juega su opción, todos lo queremos, pero yo tengo que dar mi análisis futbolístico y le faltan muchas cosas. Le falta mucho con respecto a la asociación, a la pared, a tratar de jugar con los movimientos”.

“Obviamente está recién comunicándose. No se comunica en español tampoco, está sólo apelando al idioma universal que del fútbol, pero me parece poco todavía el aporte”, concluyó Rafael Olarra.

Olarra aseguró que “yo también lo aplaudí y grité más que nadie el gol. Pero si voy a actitudes futbolísticas, creo que le falta mucho. La actitud la tiene, espectacular tenerlo, porque hay una falta de ese tipo de jugadores y él contagia”.

“Me gustaría estar hablando de otras cosas, de que hizo buenas diagonales o del juego asociado que intenta… pero estamos hablando de un ‘ángel’. Si estuviese Humberto Suazo, ¿jugaría Ben Brereton? Imposible”, complementó el panelista de ESPN.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Este 11 ideal de las #EliminatoriasSudamericanas es un saludo para Rafael Olarra y Fantasma Figueroa. https://t.co/0OcaGv9myM — Marcelo Poblete V. (@M_Poblete_Villa) October 12, 2021

¿Cuál jugador ha hecho más por la Roja?



- Ben Brereton Díaz

- Rafael Olarra — Dani Quevedo ❁ (@danielcorvalan) October 12, 2021

QUIÉN CTM ES RAFAEL OLARRA PA VENIR A CRITICAR A BEN BRERETON? — Matías Lara Rivera (@MatoskyCC) October 12, 2021

Lo de Rafael Olarra no se entiende. Le debe su medalla olímpica a Pizarro, Navia, Zamorano y Reyes. Al margen de eso no hizo ni una hueá en la selección. Lo único emocionante de toda su carrera fue el gol a Antofagasta en los descuentos, el clausura 2012. — Angus Mohr (@paanarna) October 12, 2021

El problema, lo digo con mucho respeto, no es Olarra es @ESPNChile que le da tribuna. Como muchos otros medios de comunicación que se llenan de ex jugadores mas que de periodista. Rafael Olarra no aporta nada en las comunicaciones--- — luis eduardo solar (@lesolar49) October 12, 2021

Ud a quien Prefiere ?



RT. Ben Brereton

FAV. Rafael Olarra pic.twitter.com/GHzqUu0y5U — Carlos Santander (@csantander23) October 12, 2021

¡SE ENCENDIÓ EL DEBATE! #ESPNFShowChile Rafa Olarra manifestó que el fenómeno de Ben Brereton en el equipo chileno es más de actitud que futbolístico, mientras que Matías Fuenzalida defendió los movimientos del chileno-inglés. ¿De qué team eres? pic.twitter.com/VAEamc2BwQ — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 12, 2021

Chile y Ben Brereton volverán a jugar este jueves 14 de octubre cuando, desde las 21:00 horas, La Roja reciba a Venezuela en San Carlos de Apoquindo.