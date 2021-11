Funan a la candidata a senadora de Apruebo Dignidad tras celebrar en sus redes sociales el 3-1 de los Cruzados sobre O'Higgins en Rancagua.

Hace unas semanas, Karina Oliva, compartió una foto en redes sociales junto al candidato presidencial del pacto, Gabriel Boric, con la camiseta de Universidad Católica en el marco de una actividad deportiva y en la antesala al clásico de aquella jornada animará los cruzados ante Colo Colo.

"Lo dimos vuelta, el campeonato lo pelamos hasta el final! #LosCruzados, redactó.

💪🏼 Lo dimos vuelta, el campeonato lo pelamos hasta el final!#LosCruzados — Karina Oliva (@karina_ol) October 31, 2021

MIRA ACÁ LAS RESPUESTAS:

Carlos@carloslorcaUC·7hEn respuesta a @karina_olSoy cruzado hasta la médula !!! Pero esta nefasta me avergüenza !!!

Jorge el cachamandi@GomezJgomezc·21hEn respuesta a @karina_olUsted era candidata a gobernadora y es puente alto , ahora entiendo lo cuica qué es , menos mal salió borrego y no usted , jamás le daría mi voto por segunda vez te crees grande y viva , ni lo uno ni lo otro

Scouse@Scouse56189670·21hEn respuesta a @karina_olQue bien!!! Quédate en lo deportivo, mira que en política no cabes...nada personal, pero aspiras a cargos que no te calzan! Deducir desde el Materialismo Dialéctico no basta! Además, hay que saber al menos de economía básica!

1974@hastapronto1974·21hEn respuesta a @karina_olPor eso oliva es oliva... No dijo nada por ver jugar adolescentes contra un equipo profesional y ahora la franjita acorta distancia... Ética.

