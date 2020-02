Los cibernautas se fueron con todo en contra del goleador histórico del fútbol chileno.

Paredes fue duramente criticado en las redes sociales tras apoyar a Sergio Morales, su histórico representante que fue acusado hace algunos días por violación y abuso sexual contra sus dos hijastras.

El capitán albo publicó en su Instagram: “querido amigo, quiero mandarle mucha fuerza a ti y a tu familia, a quien conozco hace muchos años y sé la gran persona que eres, cómo has sido con tu familia, con todos tus hijos y un gran padre, un tremendo abuelo con Benjita, hijo de Nicole, y así podría seguir”.

En esa misma línea agregó que “una mentira no va empañar todo lo bueno que has hecho. La sentencia es clara, detrás de este chantaje con el único objetivo de hacer daño y buscar dinero, sin darse cuenta del daño que le están haciendo una familia entera. Tengo mi plena confianza en Sergio y las fuerzas para salir de este amargo momento”.

Con estas palabras el jugador de Colo Colo recibió el repudio de los usuarios en la red:

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Te ganaste la funa mundial. No te sirve de nada ser el máximo goleador si eres encubridor de abusadores y violadores. Esteban Paredes, funao por aliado de asquerosos. pic.twitter.com/tVoTBH2I2n

Esteban Paredes es un encubridor, que asco me da.

Hasta cuándo habrán personas empeñadas en creerle más a un maldito abusador, que a las víctimas, no saben el daño que conlleva, que no te crean y que más le crean y apoyen al asqueroso violador.

🤢😔