Funan a la nueva ministra del deporte del gobierno de Gabriel Boric

Una extrabajadora aseguró en sus redes sociales el maltrato laboral que había sufrido mientras se desempeñaba junto a ella.

“Me hago responsable de este tweet. Alexandra Benado fue mi jefa en Londres 38. Maltratadora y desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38. Sobre mi ejerció maltrato psicológico”, dijo la mujer identificada como Lissette Fossa.

Alexandra Benado estuvo en la Selección chilena femenina tras ser convocada por la estratega de La Roja Femenina en ese tiempo, Marta Tejedor. Luego de despedirse del combinado nacional, llegó a la Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA, lugar en donde estuvo entre 2012 y 2016.

Camila Vallejo en su primera vocería como Ministra Secretaria General de Gobierno se refirió al tema.

Y ahí, la exdiputada comentó que “nosotros hicimos una revisión exhaustiva, un trabajo. De hecho, estuvimos bastante tiempo revisando todos los nombres, los antecedentes”.

Vallejo agregó que “obviamente si existen nuevos antecedentes vamos a seguir revisando” y que su “compromiso con la probidad, con la ética es una cuestión fundamental para nuestro gobierno”.

