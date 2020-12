Funan a Grace Lazcano por mensajes de Twitter antiguos en contra de la U

La periodista de ESPN salió al paso de las críticas por sus violentos mensajes del pasado.

"No sacan nada sacando tuits antiguos, no me van a amedrentar, si es lo que quieren. Fui hincha al igual que todos y todas en un momento y fue antes de siquiera dedicarme al periodismo deportivo", aclaró en la misma red social y agregó que "he aprendido y evolucionado con el paso del tiempo, por eso ser la mejor versión de mí misma es lo que busco".

Sobre el contenido machista de sus mensajes, aseguró que "esas referencias fueron parte de una Grace que sabía poquísimo de la vida, del respeto hacia la mujer (incluso hacia mí misma). Por mis mismos errores con el uso del lenguaje es que para mí es tan importante esto".

Los usuarios le sacaron en cara su "postura feminista": sí, todos tenemos 'tejado de vidrio'. No pretendo darle clases a morar a nadie. Pero así como hablaba sin pensar en base a conceptos y lenguaje malamente normalizados en el fútbol, pude ver mis errores y enmendarlos. Doy la cara y no me escondo. Sépanlo, también".

Finalmente, la ex panelista de CDF le agradeció a quienes recordaron dichos tuits, ya que "muchas personas lo siguen diciendo, cantando y aplaudiendo. A esa edad saltaba en la galería y no lo veía ni me lo cuestionaba. Menos mal entendí y aprendí. Buena semana".