Funan a conductor de programa de Colo-Colo por burlarse de la muerte de la madre de Johnny Herrera

El Relator Popular es el comunicador que lidera un programa de radio por internet del Cacique que recibió una ola de malos comentarios y amenazas por parte de hinchas azules.

La noche del martes 31 de marzo, se confirmó el lamentable fallecimiento de la madre del portero Johnny Herrera. El ex golero de Universidad de Chile reicibió cientos de mensajes de condolencia a través de las redes sociales y también en una ceremonia realizada en el Cementerio Municipal de Angol.

“Agradezco a toda la gente. Mi mamá quiso venir acá y quería que la sepultáramos acá. Estoy feliz por el reconocimiento de la gente”, declaró el arquero en declaraciones a Canal 13.

Pero un tuit emitido por el "Relator Popular" en donde supuestamente se burlaba de un titular de CDF encendió a la red social del pajarito, luego del posteo comenzó a recibir insultos y amenazas de parte de la parcialidad de la U.

Posteriormente el conductor del programa @Olrai_ pidió perdón, asegurando que no sabía la notica del fallecimiento de la mamá del ex golero de Universidad de Chile.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

@RelatorPopular Ojalá el virus no toque a nadie de tu familia, ojalá no tengas que sufrir la perdida de un familiar, ojalá estés bien en este mal tiempo, de verdad no encuentro explicación a tu miseria como ser humano, un poco de empatía y humanidad no te vendrían mal. pic.twitter.com/qdQyQhRNv4