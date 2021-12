Funan con todo a la UC por ser un equipo "machista"

Funan al nuevo tetracampeón del fútbol chileno, las futbolistas María José Urrutia y Karen Araya hicieron una profunda crítica a Universidad Católica por redes sociales, donde cuestionaron la falta de respaldo económico a la rama femenina del cuadro cruzado

Las jugadoras de Colo Colo y Santiago Morning, respectivamente, colgaron importantes cuestionamientos a la UC en sus redes sociales, en especial en cuanto al aporte económico que realiza Cruzados a su rama femenina.

"Un club que tiene lucas, recursos y no tiene ni una jugadora en el fútbol femenino con contrato, club machista y nefasto con su rama femenina",

"Y en su rama femenina ni siquiera les dan una ayuda. Qué pena tener un equipo con tantas condiciones y a su rama femenina no le den nada", sentenció.

La rama femenina de Universidad Católica participa del campeonato chileno desde 2009 y su mejor ubicación fue cuando alcanzó las semifinales en 2013.

