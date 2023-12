Fuertes críticas por un nuevo candidato como DT de La Roja

La ANFP sigue en la búsqueda de un nuevo director técnico para La Roja tras la renuncia de Eduardo Berizzo debido a los malos resultados que hoy en día nos mantienen fuera de los puestos clasificatorios rumbo al Mundial 2026. En ese sentido, el ente rector de nuestro fútbol está poniendo todos sus esfuerzos para encontrar cuanto antes a un nuevo estratega para la selección nacional.

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la opción de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de La Roja, incluso se dijo que habían avanzadas negociaciones y que su llegada era casi inminente. Pero ahora el panorama podría ser distinto, ya que aún no se cierra nada concreto y desde la ANFP ya comienzan a preparar un plan b, en caso que el ex estratega de la selección peruana no de su aprobación.

En ese sentido, asoma el nombre de Diego Alonso, entrenador uruguayo que incluso dirigió a la selección de su país en el Mundial de Qatar 2022. También se ha informado que podría reunirse con Pablo Milad en los próximos días, pero esto no es visto con buenos ojos en los hinchas y los medios nacionales, debido a su última experiencia a cargo de un equipo.

El último club que dirigió Diego López fue el Sevilla de España, donde dejó muy malas sensaciones y sobre todo muy malos números en el equipo. El uruguayo dirigió un total de 13 partidos, donde sólo consiguió dos victorias, cinco empates y seis derrotas. Además cabe destacar que los triunfos fueron por Copa del Rey ante equipos de divisiones inferiores.

La campaña fue tan mala que incluso desde España lo tildaron como uno de los peores entrenadores que ha estado al mando del Sevilla, es por esta misma razón que el que sea vinculado con La Roja preocupa de sobremanera, ya que sus números no generan confianza, sobre todo en una selección que necesita resultados con urgencia en el camino al próximo Mundial y la Copa América.