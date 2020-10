Franco Lobos se confesó tras dura lesión: "Lloré mucho porque sería titular"

El joven delantero de los universitarios estará seis meses sin jugar por una rotura de ligamentos, y expresó lo que sintió después de su dolorosa salida.

Franco Lobos fue uno de los jugadores con mejor nivel en Universidad de Chile cuando cayeron por 3-0 ante la UC. El delantero entró a la cancha en el segundo tiempo, y con su gran habilidad y velocidad logró desestabilizar a la sólida defensa cruzada.

Sin embargo, la fecha siguiente fue lamentable. Los azules enfrentaban a Deportes La Serena en el Estadio Nacional, pero previo al encuentro el ex Unión La Calera lamentó la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla dereca, por lo que fue intervenido y estará entre seis y ocho meses sin actividad.

"Ese miércoles lloré mucho, sabía que ese fin de semana iba a jugar, contra la Cato había jugado bien, me había sentido cómodo, Hernán (Caputto) había hablado conmigo que iba a ser titular, que iba a jugar, era mi oportunidad para comenzar jugando y cuando sentí ese ruido en mi rodilla quise llorar al tiro", narró Lobos en conversación con el sitio oficial de los azules.

Pese a eso, el atacante asegura que la tristeza es parte del pasado y que se enfoca solo en su recuperación. "Sufrí mucho y al pasar los días me comencé a motivar, quiero volver a jugar y tengo ganas de recuperarme lo antes posible", confesó.

El diestro ya comenzó su rehabilitación en las dependencias del Centro Deportivo Azul, y se mostró muy feliz por lo que ha mejorado en este tiempo.

"Físicamente siento que he ido mejorando mucho, progresando durante estos días, despues de la operación estuve en cama cuatro días y no podía hacer mucho, comía en cama, me levantaba sólo para ir al baño. Esta semana volví para hacerme el tratamiento y ya puedo moverme mejor, puedo flectar, tengo más fuerza en la pierna y esos pequeños progresos los valoro harto", cerró.