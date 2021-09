Franco Lobos palpita el Superclásico: “Tenemos más hambre de ganar”

A pesar de que se jugará a fines de septiembre, el delantero de Universidad de Chile, Franco Lobos, ya avisa que quieren ir a ganarle a Colo Colo.

Un agónico empate consiguió recientemente Universidad de Chile ante Huachipato en la fecha 19 del Campeonato Nacional 2021. Y a pesar de esto, el cuadro que dirige Esteban Valencia sigue motivado con ganas de pelear el torneo. Así lo reconoció Franco Lobos.

El delantero formado en el cuadro universitario asistió a conferencia de prensa, y no tuvo problemas para anticipar el Superclásico contra Colo Colo. Partido que está programado para el 26 de septiembre en el Estadio El Teniente de Rancagua.

“Hace rato no ganamos ese clásico, somos los que tenemos más hambre de ganar ese partido. Tenemos muchas ganas que llegue ese momento. Estoy motivado para jugar ese partido al cien”, confesó quien ha sido una de las figuras del renacer de la U.

Antes de dicho enfrentamiento, los azules se medirán con Deportes La Serena y con Unión Española. Situación donde quieren continuar con el alza que han tenido en su juego, junto con las ganas que tienen de luchar por el campeonato.

“Nos consideramos candidatos al título. Lo hemos dicho desde el inicio, pero hay que trabajar para eso y trabajamos como candidatos al título en el día a día”, complementó Lobos.

"Me está faltando finalizar de mejor manera las jugadas. Así podría aportar más al equipo. Mis proyecciones son trabajar las cosas que me faltan. Me preocupo de trabajar y hacer las cosas bien. Lo principal es enfocarse y entrenar. Lo demás va a venir solo”, concluyó con una autocrítica.