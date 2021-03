Franco Di Santo reveló la vez que jugadores del Chelsea ningunearon a Audax Italiano

El actual atacante de San Lorenzo, reveló una anécdota que vivió cuando se enfrentó a los referentes del Chelsea y el llegaba desde Audax Italiano.

Una grata jornada vivió San Lorenzo el pasado miércoles ante Universidad de Chile por la segunda fase de la Copa Libertadores. Con un resultado de 3-1 global, el cuadro argentino se matriculó en la siguiente fase clasificiatoria, donde enfrentará a Santos para buscar entrar a la fase de grupos del certamen.

Y tanto en el partido de ida como en el de vuelta, el “Ciclón” tuvo una gran figura en cancha. Se trata del argentino Franco Di Santo, que marcó un gol en el primer encuentro, y repitió con un festejo en el segundo. El jugador, que tuvo sus inicios en el Audax Italiano de nuestro país, saltó desde los itálicos al Chelsea de Inglaterra, y reveló una curiosa anécdota.

En una larga conversación con Olé, el jugador de 31 años dio a conocer un recuerdo sobre su llegada al cuadro inglés. En ella, reveló que las figuras como Didier Drogba, Frank Lampard o Andriy Shevchenko no tenían idea sobre la existencia del cuadro de La Florida.

Sobre eso, el ex jugador del Blackburn Rovers, Wigan y Werder Bremen, contó detalles al respecto. "arriba generalmente jugaban Drogba y Anelka, después rotábamos Shevchenko, Claudio Pizarro, que me ayudó muchísimo porque hablaba español y hasta el día de hoy seguimos hablando, Kalou y yo”, partió relatando.

“Eran cinco bestias y media, porque estaba yo, je. Después estaban Lampard, Essien, Makélélé, Terry, Deco, Carvalho, Bosingwa, Ashley Cole, Ivanović, Malouda… ¡Y no, qué me iban a conocer! '¿De donde vienes? ¿De Audax Italiano? Ah, Italia'. No, Chile hermano, je", lanzó.

"Pero en ese club y con ese tipo de gente entendí la frase esa de la humildad de los grandes. Yo llegué ahí y era uno más. Eran todos jugadores de Selección, los mejores de sus países, cuando los citaban quedábamos dos solos en el vestuario", cerró el ariete trasandino.