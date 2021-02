Francisco Sagredo sin filtro: “Este directorio encabezado por Aníbal Mosa fracasó”

El periodista deportivo, Francisco Sagredo, exigió que el directorio de Blanco y Negro esté compuesto de “gente preparada”.

Tras un intenso partido de definición, donde Colo Colo consiguió mantenerse en Primera División, una serie de cambios vienen para el “Popular”. Y es que ayer el directorio de Blanco y Negro se reunió para definir lo que será el futuro albo en cuanto a lo deportivo de cara a la temporada 2021. Y no quieren repetir la amarga experiencia vivida el último tiempo.

Con respecto a eso, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ratifió la salida de importantes jugadores del plantel. Esteban Paredes, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Carlos Carmona, Julio Barroso, Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde, Darío Melo y Miguel Pinto no continuarán en el club.

Debido a eso, el conductor de Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo, se expresó sobre la conferencia de Mosa de ayer. El periodista deportivo exigió que, así como renovaron el plantel, también renueven el directorio de ByN, y que así lleguen personas con nuevas ideas para encaminar el proyecto deportivo.

“Este directorio encabezado por Aníbal Mosa fracasó, tiene que haber una reformulación absoluta, tiene que llegar nueva gente preparada, gente idónea a Colo Colo”, comenzó señalando el también comentarista de ESPN Chile.

A dichas palabras se sumó Patricio Yáñez, quien confesó que“tiene que llegar gente preparada, idónea. Insisto en el tema, no es que todo el directorio renuncie hoy, creo que se debe trabajar en la búsqueda de quiénes pueden liderar los futuros proyectos en todo sentido: en lo deportivo, en lo económico, en la remodelación del Estadio Monumental, hay muchas materias pendientes”.

“No escapemos a la responsabilidad, lo deportivo siempre será lo más importante. El hincha no se preocupa del balance de la temporada anterior, si da números rojos. Lo que interesa es la parte deportivo y ahí hay una responsabilidad política y no es solo de Aníbal Mosa, es todo el directorio. No veo otra salida”, cerró.

Cabe destacar que Aníbal Mosa confirmó que continuará siendo el timonel de la concesionaria del “Cacique”. Sin embargo, para marzo quedó agendada una reunión extraordinaria de directorio donde podrían conocerse novedades sobre la continuidad del presidente.