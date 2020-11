Francisco Sagredo en llamas contra ByN: “Lo que han hecho en Colo-Colo es una vergüenza”

El periodista deportivo, Francisco Sagredo, pidió que rueden cabezas en el directorio de la concesionaria para que Colo-Colo se recupere.

Con la victoria ante Antofagasta creyeron que se venía el repunte, pero finalmente no fue así. En Colo-Colo aún no logran tomar una regularidad en el Campeonato Nacional, y este fin de semana cayó por 3-1 ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, por lo que el temido ‘Fantasma de la B’ regresó al Monumental.

Frente al lamentable actuar de los albos, el periodista Francisco Sagredo se fue en picada en contra de los administradores del Cacique. Problemas internos entre los partidarios de Aníbal Mosa y los de Leonidas Vial, los problemas entre dirigentes y jugadores y otros asuntos más siguen causando estragos en el juego del Eterno Campeón, que de seguir así los podría dejar en Primera B.

“Ya que están preocupados en el directorio, que hagan una mínima autocrítica. Que se den cuenta que están haciendo tira al club. Que Colo Colo está en los últimos puestos de la tabla con peligro de descender. Que esta lucha fratricida intestinal que tienen en el directorio es impresentable, que lo único que han hecho es hacerle daño al club”, comenzó señalando Sagredo en Deportes en Agricultura.

“El paso al costado no es tan difícil cuando se deja el ego, cuando se deja la arrogancia. Lo que ha hecho la dirigencia de Colo Colo es una vergüenza. Esta guerra interna que tienen lo único que ha provocado es la destrucción del club”, añadió.

Incluso Manuel de Tezanos interrumpió a su compañero para comentar que “el patrimonio del club dañado, porque todas estas lesiones no pueden ser coincidencia. Justo el equipo no entrenó en pandemia, que no llegó a un acuerdo y se le están desgarrando, lesionando”.

“Las lesiones de ligamentos son por malos movimientos, pero en ocasiones son por problemas musculares asociados. Es un desastre y estoy de acuerdo, así como despiden a entrenadores, la directiva debe dar un paso al costado”, complementó.

Para finalizar, Sagredo tomó la palabra y disparó: “Como quieren tanto al club, porque ese es el discurso: ‘que yo amo a Colo Colo, que sería de cobarde arrancar ahora’. Nadie les dice que arranquen, sino que se vayan no más para que llegue alguien a hacer bien las cosas, porque ellos han sido incapaces, han sido de un nivel de inútiles, de poco eficientes llamativos”.