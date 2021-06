Comenzó la danza de nombres para reemplazar a Rafael Dudamel.

"Nosotros siempre buscamos técnicos, tanto en el extranjero como del medio local, no tenemos una preferencia sobre eso", explicó anoche el presidente del cuadro laico, Cristian Aubert en el programa Círculo Central de TV+ la noche de este domingo.

El exentrenador de Unión La Calera y Audax Italiano, reconoció que le gustaría estar a cargo de los azules: "Me gustaría dirigir la U, es un club grande y que conozco por dentro y me interesaría tomar ese desafío si ellos están interesados en que yo lo dirija. Me siento capacitado", sentenció el joven trasandino, quien en estos momentos se encuentra sin club.

Además, señaló que "la U es un equipo con un potencial enorme, y que merece ganar cosas en el plano local y pelee a nivel internacional".

Los hinchas sueñan con su llegada: