Francisco Eguiluz nuevamente barre el piso con Vicente Pizarro

El periodista Francisco Eguiluz mantiene su postura en contra del volante de Colo Colo, el comunicador sacó la voz en el canal de YouTube ‘Todo es Cancha’ y destacó el partido del ‘Vicho’ ante Palestino por Copa Chile, aunque no cambió su opinión sobre el canterano albo.

“Un partido o un gol a mi no me cambia la percepción de un jugador, ósea si el día de mañana hace un gol Castillo, no voy a creer que va a ser extraordinario y un gol de Vicente Pizarro tampoco lo transforma en un jugador extraordinario”, declaró.

“Yo lo sigo viendo como un jugador del montón, super del montón, con condiciones, el cabro tiene buena pegada, pero no se atreve, no te mete un cambio de frente, no te mete un pase filtrado, no pisa el área rival”, explicó en ‘Todo es Cancha’.

Vicente Pizarro anotó su primer gol con la camiseta de Colo Colo.

“Cuando tu tienes condiciones para hacerlo, me parece imperdonable no hacerlo. Además, no supo aprovechar y creo que ya no lo hizo, a menos que el DT se atreva a sacarlos, no se aprovechó del pésimo momento que pasaron Fuentes con Pavez hace un mes, cada vez que lo metió, devolvió la camiseta”, cerró.

Las polémica declaraciones del periodista

Eguiluz no tuvo pelos en la lengua para criticar duramente al hijo de Jaime Pizarro: “¿Los que vieron el partido se terminaron de convencer que Vicente Pizarro es un invento o no?”, comentó el periodista hace unas semanas.

“Ayer (sábado) salió y mejoró el equipo altiro. No mostró nada, no entregó una pelota buena. No puede estar en Colo Colo, no puede jugar en Colo Colo y menos ser capitán”, aseveró Eguiluz tras un pobre desempeño de Pizarro ante Huachipato durante el triunfo albo.