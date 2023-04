Francisco Eguiluz lanza dura acusación en contra de Gustavo Quinteros

El periodista criticó sin piedad al entrenador del Cacique por hacer jugar en Colombia a Matías De Los Santos, que venía con molestias físicas desde el partido ante Huachipato.

"Hay cosas que a mí me cuesta entender. Lo de De Los Santos es criminal, Gustavo Quinteros es un criminal con sus jugadores. Se decía que no llegaba, y no llegó. Un gallo que dura doce o quince minutos no llegó al partido. Y el técnico lo pone sabiendo que estaba lesionado y sabiendo lo que podía pasar", disparó Pancho Eguiluz.

También comparó a Quinteros con Sampaoli: "Esto ya lo hizo con Amor, esto lo ha hecho alguna vez con Falcón. Ni siquiera es en beneficio del equipo porque por Sampaoli uno decía que forzaba jugadores, pero esos jugadores no salían lesionados de la cancha".

"Quinteros lesiona al equipo, porque lesiona al jugador quizás por cuanto tiempo; pierde un cambio a los quince minutos; mete a un muchacho que al ver que su compañero lesionado es titular y él no, dice 'puta este me encuentra terrible malo'. El cabro [Daniel Gutiérrez] afortunadamente rindió ayer", cerró Eguiluz.