Francisco Eguiluz hace pebre el desempeño de Ronnie Fernández

Uno de los jugadores más criticados en los últimos partidos de la U es Ronnie Fernández.

Y el que se mostró muy enojado por el nivel que está teniendo el ex Santiago Wanderers en el Romántico Viajero, es el periodista Francisco Eguiluz del programa Todo Es Cancha.

"Es el capitán we...Es el capitán, no solo es titular en este equipo. Mal lo de Fernández (Ronnie). No es más que eso, un jugador súper limitado, muy batallador, que habitualmente tiene una gracia que es que gana la primera pelota pero no tiene a nadie que vaya por la segunda.

"Lo de Ronnie me cuesta explicarlo que haya llegado a la U, me cuesta explicar que sea capitán y me cuesta explicar que sea un inamovible para los técnicos", cerró.

Recordar que desde su llegada a la U, Fernández ha anotado cuatro goles y ha dado una asistencia en 15 partidos disputados.