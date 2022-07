Francisco Eguiluz dispara contra la organización del Superclásico

El panelista de Todos Es Cancha dio a conocer su malestar por la organización del compromiso entre el Romántico Viajero y el Cacique en Talca

"La organización del partido me parece un desastre.El cupable de que esto se juegue en Talca no es Colo Colo y pagan los platos rotos ellos, es como en un partido que se juegue en Santiago tu concentres en Rancagua, es así de imbécil la petición que hace la autoridad política y perjudica al equipo que no hizo nada por infringir las reglas del campeonato como si la hizo la U", comenzó diciendo el reconocido comunicador.

Agregando que "por otra parte, que permitan solo hinchas abonados quiere decir que de Talca que alberga este partido y va a tener sitiada la ciudad por dos días podrán ir 10 o 20 hinchas, el talquino no va a disfrutar del Superclásico".

"Acá están pasando todas las irregularidades del mundo para permitir que la Universidad de Chile sea local, cuando lo que correspondía era que si tú no tenías estadio y los estadios que tú tenías inscritos no están en condiciones, pierdes los puntos. Perjudicaron a Colo Colo y a los talquinos por un equipo que hizo todo mal, me parece impresentable", sentenció.