Francisco Alarcón "agarró" a garabatos a Emiliano Astorga

Francisco Alarcón insultó fuertemente al entrenador Emiliano Astorga luego de ser sustituido en cancha en la derrota por 1-2 ante Unión Española.

Todo pasó en el minuto 65´de juego cuando José Ajá reemplazó a Alarcón.

“Qiejo ql, c*gón de m*erda”, reclamó ante la atenta mirada de las cámaras de TNT Sports.

“No sé. No me di cuenta. Estaba tan metido en el partido, que no lo escuché. No tengo idea", replicó Emiliano Astorga.

Eso sí, y tras ser informado del momento, el entrenador aclaró que "si (Francisco Alarcón) me insultó es una falta de respeto grande".

"Pero no podría opinar porque no se lo que pasó. A veces son reacciones normales. Trato de evitar situaciones, tenía amarilla y había hecho una falta grave que lo perdonaron. No busco perjudicar al jugador", explicó.

"Yo me dirijo con respeto a los jugadores, me puedo equivocar, pero hablo siempre con respeto. Tendría que conversarlo personalmente con él (Alarcón) o con el grupo para saber si es que fue así", concluyó el DT.

Tras la dura caída ante Unión Española, Santiago Wanderers continúa en el fondo de la tabla del Campeonato Nacional con apenas dos puntos en 17 duelos disputados.

Buen ambiente en Santiago Wanderers(?). Así salió Francisco Alarcón pic.twitter.com/gv1Fi9eHLS — Pipopavez (@Pipopavez) August 26, 2021

La programación de la jornada 19 del Campeonato Nacional:

Sábado 28 de agosto:

15:00 horas: Palestino vs Universidad Católica - La Cisterna

20:00 horas: Ñublense vs Deportes Melipilla - Nelson Oyarzún

Domingo 29 de agosto:

11:30 horas: Everton vs Deportes Antofagasta - Sausalito

14:00 horas: Huachipato vs Universdad de Chile - CAP Acero

16:30 horas: Colo Colo vs Cobresal - Monumental

19:00 horas: Unión Española vs Unión La Calera - Santa Laura

Lunes 30 de agosto:

18:30 horas: Audax Italiano vs O'Higgins - La Pintana

21:00 horas: Curicó Unido vs Deportes La Serena - La Granja

Club libre: Santiago Wanderers