Francisco Alarcón rompió el silencio tras ser despedido de Wanderers

El ahora ex volante de Santiago Wanderers, Francisco Alarcón, habló de su salida del club porteño tras una dura temporada peleando el descenso.

Un duro movimiento sufrió Santiago Wanderers recientemente con la salida de dos referentes: Marcos Medel y Francisco Alarcón. Junto con eso, el equipo se encuentra último en el Campeonato Nacional 2021 y tiene la primera opción para bajar a Primera B.

Y recientemente Alarcón habló con Radio Agricultura sobre su salida del cuadro “Caturro”. Situación donde descartó que la decisión de la directiva haya sido producto del altercado que vivió con el técnico Emiliano Astorga, a quien insultó tras ser sustituido en la derrota ante Unión Española.

"No fue por el incidente con Astorga, es por una reestructuración del equipo, porque están pensando en el 2022. Así como salió Marco, aprovecharon el envión para que saliera yo", partió señalando Alarcón.

"En ese momento salí caliente, no puteé al entrenador, en ningún momento salieron palabras de mi boca. Sí pensé lo que dicen, pero solo gesticulé, no grité. Yo creo que se agrandó todo, los que hemos jugado fútbol sabemos que las revoluciones están a mil”, indicó.

“Se exageró todo, no insulté al entrenador y me sacaron por la amarilla, yo también estaba consciente y estaba bien que me hayan sacado. Mi calentura va por otro lado, que no llegan los refuerzos, que poco más estábamos luchando solos", añadió el volante.

"De hecho al otro día lo primero que hago es ir al camarín del 'profe' y le volví a pedir disculpas. Si su imagen se vio afectada, que si hubo una mala actitud mía, que mi intención no era exponerlo y tampoco insultarlo. Me aceptó las disculpas, hablamos y quedó ahí", cerró.