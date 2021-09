Francisca Mardones confesó que estuvo a punto de ser descalificada en Tokio 2020

La ganadora de la medalla de oro en el lanzamiento de la bala estuvo a nada de quedar fuera de todo por culpa de un conductor japonés en los Juegos Paralímpicos.

Un momento histórico se vivió la noche del domingo para el deporte chileno, luego que Francisca Mardones se convirtiera en la primera mujer en obtener una medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos.

La nacional logró quebrar dos veces su propio récord mundial del lanzamiento de la bala. Sin embargo, esta gran alegría estuvo a un minuto de no poder cumplirse y de transformarse en un insólito bochorno, todo por culpa de su conductor en Tokio.

La deportista le reveló a La Tercera que: “Estuve a punto de no competir ese día. Nos fuimos en un auto privado de la organización, porque los trayectos son muy largos, y me vas a creer que el chofer se perdió... Nosotros teníamos que estar a las 9.09 en el estadio, entregando mi banco de competencia, y eran las 9.18 y seguíamos en el auto. Yo dije: ‘vamos a perder la competencia, aquí quedó todo y no voy a poder participar’, relató.

El transportista no daba con el recinto y el reloj seguía avanzando, por lo que la deportista debió recurrir a la otra parte de la delegación.

“Ahí fue un gran apoyo de parte del equipo que estaba ya en el estadio. Los llamamos y les pedimos que trataran de encontrar a Nobuko, que es nuestra attaché que nos ayudaba con la traducción, para que le explicara a la organización que el auto oficial se perdió y que el chofer no sabía llegar. De hecho, nos llevó a otro estadio primero. Fue terrible, lo sufrí mucho. Todos los años de preparación se iban a ir por esto y no iba a poder participar, pensaba”, agregó.

Sin embargo, todas las gestiones dieron resultado y el primer obstáculo fue sorteado con éxito.

“La gente que estaba en el estadio pudo entregar el banco. Fue todo un trámite, pero se lo aceptaron. Más encima, llevábamos el número en el taxi. Y, de ahí, venía la hora para estar en la cámara de llamados y todavía no llegaba. Al final, cuando llegamos al estadio, el taxista nunca encontró cuál era la entrada correcta. Así que llegamos y le dijimos ‘déjenos aquí, nomás’, y nos dejó en una entrada bien lejana. Bajamos y me empezaron a empujar, onda ‘tú no ocupes los brazos, nosotros te empujamos”. Fue todo muy estresante, y el coordinador del Comité Paralímpico, que iba al lado mío, iba pendiente de que no saliera volando, con la velocidad de la silla. Fue súper intenso y llegamos un minuto antes del cierre de la cámara de llamados”, recordó.

Finalmente, detalló cómo fue conseguir ese doble récord y medalla para Chile. "Cuando bato el récord mundial, saqué toda la alegría y me puse a llorar, porque fueron años de sacrificio verlos coronado ahí. Me acordé de mi papá y fue súper emocionante”, confesó.

Francisca Mardones posa con su registro en Tokio.

"En los últimos lanzamientos tenía toda la adrenalina y ya sabía lo que tenía que hacer. En el último dije ‘tengo que asegurarme de batir el récord’, porque después de la competencia hay media hora por si alguien va a protestar. No sé de dónde saqué tanta energía e hice esa marca que fue una maravilla. Fue sacarme toda esa alegría, esa pasión, ese grito y levantar ese brazo al cielo para recordar a mi papá, para pensar en mi mamá y también en todo el trabajo que hemos hecho todos estos años con el cuerpo técnico”, agregó.

Finalmente, tras tres días después de este impresionante récord, la deportista, quien no competirá en el lanzamiento de jabalina por molestias físicas, todavía no dimensiona lo que consiguió ni tampoco el inmenso cariño de la gente. Pero sí tiene una cosa muy clara: “Al final voy a tener que descubrir quién era el chofer para llevarle un chocolate, porque me ayudó a activar toda mi energía y mi adrenalina”, cerró.