Francis Cagigao pide más paciencia para Eduardo Berizzo

El director deportivo de ‘La Roja’, Francis Cagigao dialogó con TNT Sports sobre los próximos desafíos que se vienen en la Selección chilena.

“Darle más tiempo de trabajo a Eduardo (Berizzo) para poder trabajar con jugadores de esta selección que hemos creado este mismo año y que hemos disputado un partido internacional. A la vez, él va a poder ver a algunos otros jugadores que no formaron parte de esa nómina las últimas veces y también será incluido algunos futbolistas que superan esa edad. La sub 23 tiene dos objetivos muy claros, la primera era dotar a futbolistas de más bagaje internacional, tienen que ir recuperando sensaciones de fútbol internacional y los otro es consolidar el grupo pensando en los Panamericanos”, partió señalando Cagigao.

“Yo entiendo perfectamente al hincha y no es solo el hincha, todos nosotros queremos ganar partidos de fútbol. No (genera incertidumbre) hablé con Eduardo previo a su contratación, la primera vez que tuvimos una charla en Madrid fue la importancia de la regeneración del equipo y que era muy importante para él que futbolistas podían entrar dentro de esta regeneración, que quizás con Martín (Lasarte) no se pudo ver”, detalló.

Finalmente, Cagigao es optimista con lo que ha sido las últimas actuaciones de la Selección Chilena,

“Estos partidos son para eso, es muy importante poco a poco determinar que va a querer esta Selección en cómo va a jugar, si va a dominar o no va a dominar y es muy importante ver que en los últimos tres partidos, se ha dominado a los rivales, hemos impuesto esto futbol. Nos ha faltado gol, es verdad, pero ya llegará. Ahora lo importante es consolidar la idea de juego que busca Eduardo, eso es lo más importante. Los goles llegarán por parte de todo el equipo, en el equipo es importante el colectivo y no los individuales”,cerró.