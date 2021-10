Formador de Carlos Palacios: “Si se equivoca hay que seguir apoyándolo”

El entrenador de Carlos Palacios en Unión Española, se refirió a las posibilidades del delantero de ser titular ante Perú en el inicio de la triple fecha.

Uno de los jugadores chilenos que más expectativas ha generado en el último tiempo ha sido el delantero Carlos Palacios. Y es que tras su llegada al Inter de Porto Alegre, donde ha tenido altos y bajos últimamente, ahora Lasarte decidió qué hará con él.

Lleva 24 duelos disputados en Brasil, donde solo ha podido completar uno, y no ha podido celebrar goles. Panorama oscuro, pero en La Roja confían ciegamente en él, y Martín Lasarte lo confirmó como titular para el choque con Perú de esta noche en Lima.

Y será su primera titularidad en cinco encuentros jugados por Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y a pesar de que el desafío es bastante complejo, el hombre que lo hizo debutar en el profesionalismo y actual entrenador de Unión Española, César Bravo, le tiene una fe ciega.

Te puede interesar: En Brasil llueven elogios para Carlos Palacios y asoma como titular ante Gremio

"Es una oportunidad que tiene que aprovechar. Tiene capacidad, me gustaría verlo con más confianza y más protagonismo para las condiciones que tiene y debe demostrar. Pero estoy convencido de que lo puede hacer", señaló en diálogo con Redgol.

"Yo creo que le falta más confianza. Si bien es un jugador de experiencia y jerarquía, que está en un medio internacional fuerte como Brasil, necesita un apoyo más", complementó Bravo.

Tras eso, añadió que "siempre el joven necesita respaldo del jugador de experiencia, de jerarquía, que ha conseguido logros con la selección a nivel internacional. Ahí debiesen apoyarlo más. Si se equivoca, seguir apoyándolo y creyendo en él".

Para cerrar, se refirió a la posición donde prefiere ver a “La Joya”. "Me gustaría ver a Carlos más centralizado, no tan abierto. Porque es un jugador que necesita estar cerca del balón y si no le llega, será muy difícil que pueda participar y ahí le provoca esa falta de continuidad dentro de un partido".